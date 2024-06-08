【賽後報告】快樂高球賽前拋跌布文 咁都照贏！

是日賽後報告撮要：

第1場：於開閘的同一時間以後足豎立，因而漏閘。小組認為「最多歡笑」的閘廂行為難以接受。「加飯」抵達起步點後，田泰安表示對坐騎的動作有疑慮。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒右前腿不良於行，因此不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「加飯」退出此賽。

第2場：賽後，艾道拿表示，「晨曦儷人」是仗自第1檔出閘不合坐騎發揮，坐騎在最後400米外閃。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒間中有會厭被覆蓋的現象。

第3場：布文在閘廂後被「快樂高球」拋下，並無受傷。「快樂高球」其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後須抽取樣本檢驗。「佳意馬」入閘困難，必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。

第6場：「酷霸王」氣管內有很多痰。「己多福」被發現流鼻血。

第7場：小組考慮了第2名馬匹「韋小寶」的騎師田泰安以坐騎於跑過150米處時受到干擾為理由所提出的抗議。小組在考慮了所有證據後，發現「合夥奔馳」（潘頓）於過了150米處後向內斜跑，與「韋小寶」互相觸碰，但考慮到該次觸碰造成的後續影響甚微，以及該兩駒於末段衝刺時的走勢後，小組裁定抗議不成立，並宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

第8場：潘頓（「桃花開」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近350米處時，他容許坐騎在尚未帶離「敏捷神駒」下向內斜跑，導致「敏捷神駒」受擠迫及勒避。小組判罰潘頓於7月4日星期四跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定潘頓的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

賽後，布文報告，「久久為尊」走勢不俗，但於趨近300米處受催策時昂首，對催策毫無反應。他又說，他擔心坐騎或有不妥，遂收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

抵達起步點後，董明朗表示對「翔龍再現」的動作有疑慮。其後接受獸醫檢查，經過必要的診視後，獸醫表示此駒適宜出賽。自大外檔出閘後於早段在馬群之後切入。賽後，董明朗表示，坐騎沿途走勢欠佳，他在直路上擔心坐騎或有不妥，遂收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「翔龍再現」已連續第2次交出類似表現，小組認為此駒的表現難以接受。「翔龍再現」必須連續多次試閘及格，並且通過必須包括額外診斷評估的獸醫檢驗後，才可再次出賽。