桃花開執多150萬 潘頓話佢拉士冇增速

潘頓於今日的沙田賽事中表現出色，全日3勝頭馬，繼續向着第7度榮膺香港冠軍騎師之途邁進，而他今日3場頭馬的焦點所在，當數由呂健威訓練的「合夥奔馳」在他胯下勝出二班田草1200米，此駒亦憑這場勝利而成功取得季內5連勝。

經過今日3勝頭馬後，潘頓目前以114場頭馬，在騎師榜上遙遙領先，以37場頭馬的優勢拋離季內贏得77場頭馬的田泰安。潘頓今日除了為「合夥奔馳」建功外，也分別憑葉楚航馬房的「舉步生風」及告東尼麾下的「桃花開」增添頭馬進賬。

「合夥奔馳」今日除了贏得賽事的159萬的頭馬獎金外，同時也為其馬主贏得100萬港元的自購新馬特別獎金，馬兒至今在港上陣9次，贏得5場頭馬，今日一戰，此駒在末段與田泰安的坐騎「韋小寶」短兵相接，結果以短距離之先取勝，雖然田泰安賽後曾提出抗議，但抗議最終不成立。

潘頓說：「這是『合夥奔馳』另一次出色的表現，牠出閘迅速，即使中段步速甚快，但牠亦因為起步夠快而能沿途佔取好位，我只須等待合適的時間催策坐騎，而牠也能以勁勢衝刺，最終完成任務。」

「合夥奔馳」亦為呂健威取得重要的一場勝仗，由於伍鵬志今日未能贏得頭馬，兩人在今季均各取得61場頭馬，但伍鵬志憑較多亞軍 (48場)而在練馬師榜上仍居榜首，呂健威 (46場亞軍) 暫居次席。

與此同時，潘頓與葉楚航的組合繼較早時的「大至尊」攻下寶馬香港打吡大賽2000米之後，今日亦憑初出的「舉步生風」建功，馬兒今日在港首次上陣，但已備受力捧。

葉楚航說：「『舉步生風』試閘已見好，而在海外的試閘表現也相當出色，當我看過此駒的海外試閘表現時，已心想牠是我們心目中的選擇，馬兒今仗亦勝來出色，希望牠能續有進步，相信日後牠可扳至更長途程，現時牠則仍在學習中。」

由告東尼訓練的「桃花開」為潘頓帶來他今日的第3場頭馬，此駒在今日的另一項盃賽亞洲律師會會長盃中奏凱。「桃花開」來港前曾在愛爾蘭及法國的一級賽中入位。

「桃花開」今日亦為其馬主贏得150萬港元的自購曾出賽馬匹特別獎金，而潘頓對於馬兒在香港取得首場勝仗亦感到高興。

潘頓說：「這是一場出色的表現，牠抽得合適的2檔，賽事早段及中段的步速亦合其發揮，令牠沿途走勢暢順，雖然要負頂磅135磅，但在直路上亦能交出強勁走勢掄元。」

「接戰至最後100米牠未能再增速，但馬兒亦能憑級數取勝，只要牠的進度能保持良好，循序漸進，我們便已很高興。」他續說。