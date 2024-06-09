霍勵賢贏季內335W 打破杜鵬志1999年單季頭馬紀錄！

昨晚(8日)香港從南非基維爾馬場轉播一場1600米一級賽金挑戰大賽，呢場一級賽最終由M也尼策騎嘅「戴夫大王」奪冠，至於南非知名賽駒「再度遇見」再次落敗只得第3名。南非當地全日除咗呢場一級賽之外，同日南非騎師霍勵賢亦都贏得季內第335場頭馬，打破杜鵬志喺1999年所創下嘅334場單季頭馬紀錄，成為一時佳話。

現年38歲嘅霍勵賢喺2002年已經開始策騎生涯，現時佢主力喺南非策騎，佢喺剛周六(6月7日)屝經喺南非費爾維馬場起孖，取得季內332場頭馬。結果昨日霍勵賢殺得性起，先後憑「口哨旋律」(Whistle The Tune)、「大草原」(Great Plains)以及「二滿貫」(Double Grand Slam)中三元之餘，更打破近25年單季頭馬數字紀錄。

南非賽季將於7月31日結束，距離當地煞科仲有一段時間，睇嚟霍勵賢要不斷刷新紀錄都唔係難事。霍勵賢就表示，今季發展順利兼完美，感謝所有支持過自己嘅人，包括贊助商等，而母親一直無限量支持，佢都有份喺電視到見證住自己打破杜鵬志紀錄，相信佢都會感動落淚。