伍鵬志呂健威 邊個會笑到最後？

踏入季尾，距離煞科只有1個月左右，不少事情已塵埃落定，包括冠軍騎師篤定由潘頓第7度封王，馬王寶座必屬先後揚威澳洲、日本的「浪漫勇士」囊中物，而一度水深火熱的倉主鄭俊偉亦已獲發下季牌照。故此季尾焦點，自然落在伍鵬志及呂健威的冠軍練馬師之爭，經過上周六沙田賽事，兩人打成61比61平手，今季餘下9次賽事，為爭奪首次冠軍殊榮，兩人定必鬥至最後一刻！

自從蔡約翰於2015至2016年馬季起連續4季榮膺冠軍練馬師後，對上4個馬季先後誕生姚本輝及羅富全兩位華人冠軍。至於今季則有伍鵬志、呂健威兩馬房雙雙領先，即將有近5季第3位華人冠軍出現，而第2季開倉的伍鵬志季中曾一度帶出，雖然現已被追上，然而練者仍有殺着，令他有權成為近年最後生的冠軍練馬師，就係靠廐內高分馬搶分。

始終餘下賽事不多，每一場頭馬都非常重要，伍鵬志廐內一眾質新馬暫時進度未足，反而高班馬卻成為重要棋子，包括評分最高的「錶之銀河」及「神虎龍駒」，前駒最近揚威G3獅子山錦標後，伍鵬志透露有意安排牠出戰本月23日的1800米三級賽精英碟，自然是爭勝主角，而「神虎龍駒」則會縮程跑同日1400米G3精英盃，此駒歷來6W均在此程，當是牌面角色。另外，加盟伍廐後3戰谷草1000米得2冠1亞的「美麗第一」，現評81分，而下月初仍有場二班谷草1000米，必是目標所在，可望再為練者爭取頭馬。

另一位爭冠主角呂健威，近年長期於練馬師榜前列，對上4季更兩度打入前3名，無疑上季排第2名無力威脅蔡約翰，但今季則真的有望取得從練多年以來的首個冠軍，威哥亦坦言會盡力而為，務求爭取更多頭馬。

相對於伍鵬志，以後來居上者姿態出現的呂健威，季尾階段氣勢較佳，上周六更憑「合夥奔馳」取得5連勝兼氣走伍廐「韋小寶」，自然相當關鍵。單論兵力，呂健威現時最大優勢是擁有不少正值升軌的質新馬，當中包括近況出色的「龍之輝」、「開心寶寶」、「安康萬里」、「手機錶霸」及「遙遙領先」等，此批質新馬分布於三、四班，季尾不乏賽程選擇，自然有權再添戰功。