【分秒在握】解除緊箍咒皆大歡喜？

馬會上周五公布新一季牌照事宜，最多人討論的，自然係練馬師續牌標準有所下調，從化倉由18W降至16W，非從化倉則由16W降至14W，而當中最關鍵的，自然係廢除了五班只計兩W的「緊箍咒」。呂健威爭冠之路如火如荼，現時追成平手，今次「金發盛世」出爭最強1200米，要吼。

其實一直以來，筆者對於五班頭馬設限額的措施不太反對，因為以往實在太多馬房拚命將旗下質新馬減分，落到五班面對「老傷病弱殘」即郁手，長遠來說，限制五班頭馬在達標數字內，其實並非全無好處。但實施起來，只計兩W的數字實在說不通，現時班次有五班，就算係16W的五分一，按比例也至少計3場，若然體恤到下游倉兵源有限，計5至8W也不為過，但最終只計兩W，則引起不滿幾肯定矣！其實這又一次印證了，制度的好壞，內裏的一些細節有關鍵影響。

馬會在季尾時間推出改制，其實對下游倉有很大幫助，因為牌照危危乎之下，軍心自然不穩，而馬主亦會諗轉倉事宜。現時除了廢除五班只計兩W的措施外，續牌數字亦有所下調，鄭俊偉固然立即達標，但奇就奇在新聞稿內，只要求丁冠豪若季尾未贏夠14W就要解釋，但現時13W的徐雨石卻未有相同要求，係當局認為徐雨石必然可贏多1W，還是另有內情，真係令人有無限猜想。

金發盛世主動秤先

今次呂廐兩匹王牌馬都列為後備，幸好「金發盛世」能列正選，今季前贏的都是田草賽事，但季內已打破谷中缺回，跑法主動之輩爭谷草，時刻都佔上風。

■長風