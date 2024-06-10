長跑長有 8歲勝賢澳洲又捧盃

前香港賽駒「勝賢」，自從前年因健康問題退役，運返澳洲再以到港前原本英文馬名Munhamek (海外賽譯名：滿響名)，繼續澳洲服役，結果跑到今時今日，完全未有絲毫半點退化，尋日於維省天鵝崗馬場，以8歲高齡再贏一場1600米天鵝崗盃，而且更加係佢相隔8日再戰所得嘅美滿成果。

「滿響名」繼續保持昔日一貫鐵馬本色，過往於香港最佳成就止於二班上名，北半球PP轉往當地發展，卻有不俗成績，雖然實力未至於扳上一級賽水平，但喺表列賽同三級賽都先後有頭馬見面。

喺出戰天鵝崗盃對上一個周末，「滿響名」考菲爾德馬場出戰一場100評分指標嘅高班賽事，豈料直路全程困守死位，只輸一個馬位跑第5名，相隔8日與莫凱德原班人馬轉場出擊即刻補中。

此外，早前報導去季伍廐開倉未跑過就退役嘅「級數」，澳洲復出表現一樣展現級數，熱身一場跑第4後，次仗已經由貝力斯贏表列賽，上周末轉戰鷹園一場1500米表列賽，屈居於頭馬「金磚路」(Yellow Brick)個半馬位之後跑第3名。