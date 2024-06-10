搞搞新意思 今屆識價盃有兩隊女子隊？

英國雅士谷馬場除咗下星期舉行皇家雅士谷盛事外，8月10日仲有另一項重要賽事舉行，就係雲集世界各地頂級高手競技嘅識價盃，今屆賽制依舊維持由英愛隊、歐洲隊、世界隊同女子隊4個隊伍，各有3名好手以隊制形式角逐全場總冠軍，但在騎師陣容方面，卻搞搞新意思，為馬迷帶來更多新鮮感。

今年12位騎師名額之中，將會變成6男6女，女騎師並非一如過往只局限於女子隊，世界隊3位代表清一色成為女將天下，兩隊嘅騎師名單人選俱已落實。

女子隊包括上屆有份參戰嘅英國一姐杜希利(隊長)、奧璇璧，再加上近年人氣急升嘅法國靚女騎師溫籮。今屆由女將組成世界隊，除了來自日本嘅藤田菜七子，其餘兩位都係首次參戰，包括將於本月中响英國家鄉結婚嘅金美琪(隊長)同南非目前唯一女將溫麗瓊。

至於英愛隊同歐洲隊雖然仲未齊腳，但隊長已選定，分別係奧斯雅同去年以私人理由臨時甩底嘅毛振鵬，上屆原本獲邀出席嘅何澤堯，因日本墮馬受傷由蔡明紹補位參戰，無奈新一屆世界隊點將錄全以女將掛帥，換言之何澤堯今年將再一次緣盡識價盃。