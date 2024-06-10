星洲PP係咪實力非凡 輪到韋達話你知

今季入口嘅自購馬，多咗來自新加坡嘅貨源，月初由告東尼訓練嘅「競駿先鋒」一出即勝，可以講係省到個招牌立立靚，而競駿會另一匹同期來自新加坡嘅自購馬，交由韋達訓練嘅「競駿非凡」，星期三晚就會開上前線，若然兩匹同主星洲PP贏晒，都可以講威到盡。

究竟競駿會名下呢匹「非凡」，會唔會好似「先鋒」打響頭炮，當然要跑過至知，但評磅員喺評分角度上，就畀咗啲小貼士，以新勝「競駿先鋒」於星洲跑過一場草地處女馬賽大勝對手5馬位，來港初評64分，但今次上陣嘅「競駿非凡」彼邦2戰1贏1位，頭馬只係來自係膠沙地處女賽，勝負距離只係個幾馬位，跑草地一場就輸2個身位得季軍，結果來港評低1分，只評63分。

從操練手法上，當然有唔同催谷手法，「競駿非凡」只喺從化試過兩課大閘，走勢都好含蓄，無乜嘢畀觀操客睇到，呢次仲向難度挑戰，初跑就揀谷草急彎跑道考驗吓能力，以韋達對於呢啲受矚目新馬，又點會貿貿然部署，當然會諗計想效法舊波士告東尼隻「先鋒」即食，留意臨場風吹草動，話唔定屆時飛數就會有玄機透露。