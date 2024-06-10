【賽馬以外】冇人升正？唔係咁難理解…

牌照委員會最新一次嘅會議結果，喺上個禮拜五就公布咗。究竟有冇咩驚喜？對筆者嚟講又冇乜，事關都一早收到風五班只計兩場嘅惡法會取消，只係唔知會唔會有追溯期遮，最終似乎冇，但就降低埋頭馬數目最低標準，由最少要贏18W(有從化倉)、16W(冇從化倉)，變成只需16或14場頭馬，變相令鄭俊偉即時上岸，亦發埋牌畀依家只得13W嘅徐雨石，下季可以繼續練。即係話，呢一系列政策嘅目的，都係想延長鄭、徐兩廐壽命，等佢哋唔好咁快散band，亦同時解釋到，點解今季冇副練可以升正。

先講吓終於肯取消五班只計兩場呢個條例，筆者真係冇諗過馬會肯跪低，當然呢件事最終產生嘅漣漪效應，又真係畀想像中大，搞到一發不可收拾，隨時唔夠練馬師，曼終都係要讓步。老實講，徐雨石、鄭俊偉絕對唔係差嘅練馬師，石哥成績一向好穩定，係近幾年真係跌咗啲，而米高哥就係唯一可以於美國贏G1嘅香港練馬師，點會無料，況且佢哋兩個都逾60歲，就算真係練，都係練多幾季就退休，事關佢哋應該達唔到延長練到70歲嘅要求，咁又何必夾硬趕佢哋走。

不過，可能有人會問，馬會一向汰弱留強，點解無端端要開倒車，既然有人唔達標，咪升人囉，依家馬圈冇副練夠班咩？首先，筆者唔覺得係開倒車，依家只係將啲唔合理嘅嘢變正常，同埋馬圈目前唔係冇人才，但人同馬一樣，都係要睇時機，揠苗助長並無任何好處，如果喺一啲唔好嘅環境，亂咁升一個人嘅話，出現反效果都唔奇。

就以今次呢個情況嚟講，既然鄭俊偉、徐雨石下季可以重練，除咗健康情況未明朗嘅容天鵬未知下季會點，即係話新倉能夠好容易接手嘅馬匹唔多。就用下季開倉嘅游達榮嚟講，雖然馬會一早公布會發牌畀呢位極年輕嘅練馬師，但據了解佢依家接收馬匹嘅情況都唔算太理想，畢竟依家馬口真係減少，要搵馬主支持唔易。

同埋嚴格嚟講，除咗知道游達榮係前香港練馬師岳敦嘅外甥，同埋佢本身喺澳洲只係同馬漢雅合組馬房，究竟佢自己一個嘅能力係點，仲要啲證明，咁自然唔容易咁快得到好多支持，若然依家再畀多一位副練升正，僧多粥少，對大家都冇好處，就好似今季初廖康銘、巫偉傑咁，要知道上季係有何良唔達標散band，苗禮德暑假唔玩，廖、巫兩廐都要苦苦經營，如果今季都係咁嘅話，對新倉又唔同太公平，呢啲就係筆者所講，唔係適合嘅時機囉。

以筆者了解，目前有幾位副練都係有好能力，只係靜待時機上位，伍鵬志開倉第2季就爭冠當然犀利，巫偉集整體成績都唔算太差嘅，好似「天足貓」應該冇人估到今季可以贏4場啩。始終再等多兩三年，馬會又要面對另一個退休潮，畀多少少現時呢一批副練時間磨練，然後先畀佢哋上位接棒，應該係更好嘅辦法。

■山無陵