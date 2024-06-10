強陣反擊！伍鵬志今期會唔會順風順水？

端午節前伍鵬志已有兩期未勝，反之主要對手呂健威，剛周末有「合夥奔馳」與伍廐「韋小寶」纏鬥下勝出，呂廐頭馬數字上到61W拍住伍鵬志，不過今次周三晚上，伍廐出6匹陣容是近期最惡一次，被威哥追到氣咳的Pierre，拍住賀銘件搏殺的「馬有運」及「逐步贏」最有機會一鼓作氣衝上，助練者重奪領先位置。

第3場四班1800米，「逐步贏」早前贏過田草2000米，贏馬前一仗跑谷草2200米亦得季軍，近兩仗於田草排10檔俱難跑，今回轉谷草排5檔，賀銘年接手也會用心演繹。第4場四班1200米，「馬有運」季初評47分贏馬，至今配賀銘年4次取下1冠2季，明顯人馬合拍，上仗減至42分就重新交由賀銘年操刀，最終只敗於大熱門「新力」不足一馬位得第3名，走勢甚勇，今次原裝配搭再臨，有權補中。

第6場「運來勇士」同樣是季初贏馬後到季尾重新上力之馬，近兩次谷草排12檔獲亞殿各一，今次潘頓再騎排9檔也值得信賴。尚有第9場三班1650米的「唯美主義」，田草經常一條直路撲上制敵，今季已累積3捷，輸一場泥地後改爭曾跑近的谷草一哩，分分鐘憑較高卡士再贏，今期「練馬師王」會唔會係伍鵬志？拭目以待。