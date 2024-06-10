【頭場埋堆】近8W全部外線 差啲唔記得佢係方徒！

現時有7磅可減的黃智弘，當然十分搶手，不少練馬師都想借用其減磅威力去增加旗下馬勝算，查黃智弘最近5次出賽日俱有馬贏，今回策騎6駒且來自5個馬房，反映支持度充足，除了頭場接手師傅方嘉柏馬房上仗入Q的「飛騰騅」，尚策騎葉廐「蟲草之凰」、徐廐「電訊巴打」與「胡椒軍曹」，以及黎廐「寰宇豐采」與韋廐「天火同人」，不少都夾慣夾熟甚至贏過，此子今回有望連場跑入前列，且很大機會取得6連勝，若然喜歡買三重彩也不妨用此子坐騎做馬膽！

第1場五班1650米，柏廐「飛騰騅」近兩仗配何澤堯出擊，前仗負124磅贏馬，勝後再出負磅增至131磅，結果仍跑獲亞軍，今回用黃智弘僅負124磅，正好是前仗贏馬負磅，計數有力再贏。第3場葉廐「蟲草之凰」前仗正是配黃智弘贏馬，該役谷草一哩排11檔依然搶出並一放而回，睇番贏馬前一役大敗而回，因此上仗大敗不用太介意，黃智弘近8W全部幫外線贏，已經近兩個月未替師傅方嘉柏建功，呢隻增程初跑谷草1800米提防變身。

第5場「電訊巴打」及第6場「胡椒軍曹」俱來自徐雨石馬房，現時徐雨石多取1場頭馬就可以達標上岸，「電訊巴打」上仗配布文負135磅跑泥地上名，趁勇返谷草用黃智弘減至127磅上陣，排2檔放出威力大。「胡椒軍曹」前仗贏谷草1000米，該役配黃智弘排2檔建功，今次同一配搭、檔位及路程，贏馬條件齊備，捧得過。

第7場黎廐「寰宇豐采」連續4仗負頂磅下拚敗，今回改配黃智弘只負126磅上陣，正是變身好時機。第8場韋廐「天火同人」近3仗配黃智弘獲1冠1亞1殿，人馬肯定合拍，韋達續用此子操刀，相信認為用減磅策略對此駒有最大益處，僅負117磅排5檔，計數放出又叫胡。