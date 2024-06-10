【前譯領袖脆片】當日轉播滿利谷 浪漫勇士贏完到佢W！

澳籍騎師布文素有南半球第一高手之美譽，騎者上季在一眾歡呼聲中，終於首度在港長駐策騎，結果上季交出62場頭馬，成績理想，今季騎者雖然曾幾度停賽及因受傷休賽一段時間，但陣上手風甚順，剛周六便憑蔡廐「以戰常勝」及羅廐「快樂高球」起孖，頭馬數字升至61W，今次起孖即超越上季紀錄，睇番布文今次周三坐騎例如「金匯昇昇」、「馬上旺」及初出的「魔術控制」等都有力贏，騎者OK手勢預計又會頻頻出現了，「騎師王」可捧布文。

布文是今季暫時贏得最多五班賽事的騎師，至今總共摘下13W，比潘頓更多1W，可見布文對付奇難雜症馬相當有心得，今次第1場五班1650米，布文為廖廐「馬上旺」效力，機會當然可以看好。睇番「馬上旺」早前在同程曾以極強竄勁壓下「獵狐者威」取得服役以來第2W，只是本身狀態較為反覆，且跑法被動，因此頗考鞍上人騎功，「馬上旺」上仗敗後安排小休一個月養回體力，今回用王牌及強配均反映戰意，埋門更見布文親試一課泥閘，仄準下騎者發揮有望更加得心應手，值得捧場。

第4場四班1200米的「金匯昇昇」，近期主力集中在沙田1400米爭功，雖然曾有贏馬紀錄，但成熱門失手次數亦多，今回師季初跑過3次的谷草1200米，曾在此程兩度得殿軍，經過經驗累積，今次隨時衝得更勁，況且布文與蔡約翰近兩次合作有「鴻圖新星」獲亞及「以戰常勝」勝出，反映練者倚重布文出擊，相信兩人亦有信心可以憑「金匯昇昇」再度攜手贏馬。

第8場三班1000米，黎廐「魔術控制」乃澳洲自購馬，來港前曾在滿利谷馬場短直路贏G3，加上4月中於布文胯下試谷閘1000米亦跑得第1名，今次在港初出攻谷草可應付。埋門在從化試草閘贏對手5個半馬位，速度型馬已及鋒而試，排4檔起步亦易發揮，再睇黎昭昇最近與布文合作的「縱橫大進」亦贏，「魔術控制」用布文主轡必心存大欲，有權初出即勝。