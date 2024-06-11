澳洲G3盟主明晚初出 但黎昭昇大爆佢試閘走甩同甩鞋！

黎昭昇今季暫時取得29場頭馬，以麾下的賽駒而言，表現當然稍為令人失望，不過黎廐向來喺谷草搏殺有心得。今期跑馬地夜賽，此倉派遣7駒上陣，其中「四喜鳥」評分有利，轉場谷草對手唔強當然想恃質凌人。另外黎廐今期仲派初出馬「魔術控制」出戰第8場三班1000米賽事。

「魔術控制」外地賽績亮麗，此駒喺澳洲5戰之中贏3W之餘，來港前最後一仗更加喺澳洲滿利谷馬場贏1200米三級賽紅船錨錦標，卡士當然有番咁上下，所以落地畀評磅員評77分都唔係冇原因。「魔術控制」來港後試咗4課閘，喺谷閘同埋門從化試閘都輕勝。黎昭昇接受訪問時提到，「魔術控制」到達香港後進度一直都唔差，而且佢好快適應環境。

不過練者提到，「魔術控制」來港第1課閘本來係試沙田草閘，但當時佢走甩咗，但之後再試谷閘走勢唔錯，之後再返沙田試泥閘，一對前腳蹄鐵甩咗，喺各種障礙下，最後試咗4課閘先可以出賽。雖然「魔術控制」喺訓練期間有呢啲不幸經歷，但黎昭昇認為今次馬匹排檔好，自己都提升信心，希望佢明晚可交出一定水準。