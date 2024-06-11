季尾階段，黃智弘展現見習生減磅威力，頭馬數字穩步上升，上期沙田黃昏賽又贏「艾莉奧」，5月15日至今除停賽之外，次次有馬贏，周三晚賽事不乏支持，師傅方嘉柏「飛騰騅」打頭陣，加上騎慣騎熟的「蟲草之凰」與「胡椒軍曹」繼續減磅出擊，當有延續勝勢機會。

23歲的黃智弘經過一段時間累積實戰經驗，在季尾受讓7磅之加持下，陣上發揮更加事半功倍，尤其牌仔利放模式，於谷草賽事更具威力，而這位見習生季內所得22W，自1月獲准在跑馬地馬場上陣，至今已取得12W，他周三晚再接再厲，參戰馬之中有3匹坐騎是其季內頭馬，第3場「蟲草之凰」於前仗取勝，可惜上場表現走樣，全程被頂在外疊競跑，未能發揮一貫均速放頭最佳跑法，今仗捨贏馬途程一哩，打王牌轉戰1800米，同晚既有四班一哩而馬房並未有派馬報名，練者安排增程絕非無的放矢，再配黃智弘有權變身。

飛騰騅再接再厲

第6場「胡椒軍曹」曾配黃智弘贏馬，上仗改配布文操刀，負磅大幅提升，雖敗亦見接近，今戰贏馬組合重逢減磅上陣，排得2檔依然是爭勝要角。另外頭場為師傅方嘉柏出戰之「飛騰騅」，早前於全泥夜賽因血液不正常退賽，但翌日已於晨課露面，實際並無大礙，以往曾由何澤堯負重磅跑谷草一哩得亞軍，如今改配黃智弘力謀補中，機會不容忽視。

至於第7場初次接手黎昭昇旗下「寰宇豐采」，自贏馬評分加至三班頂要負重磅上陣，屢敗屢戰終要借助見習生減磅威力，今次配黃智弘負126磅形勢有利，強如「鈦易搵」亦屬蹄下敗將，反映其戰鬥力不弱，當可視為騎者今戰數胡籌碼。