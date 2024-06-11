【練馬師王】「入場」落注時間至關重要

上期沙田「練馬師王」，蔡約翰於早段場次連奪2冠1亞，早早就取得30分，「走地」盤賠率一直低見不足2倍，可謂勝券在握，即使當時追捧其他倉口有可觀回報，但始終落後太多，博冷也非最適合時候。而蔡約翰剛戰成功封王，乃本季第10次，總成績拍住伍鵬志、方嘉柏與沈集成，僅次於11度勝出「練馬師王」的呂健威而已。

來到今期跑馬地戰線，韋達共派9駒上陣，乃各廐之冠，亦是他今季谷草夜賽出馬最多的一次，大舉出擊可期。打頭陣是第1場「飛躍凱旋」，至今唯一勝仗為谷草1000米，但本身跑一哩路程亦兩度入圍，長力方面不成疑問，韋達與董明朗合作共獲3W，俱在谷草中長途賽事取得，貪騎者夠氣夠力，「飛躍凱旋」換上硬淨人選，隨時有驚喜。因頭場已叫胡，投注韋達的「練馬師王」時，適宜在第1場開跑前「入場」落注。

至於另一匹韋廐參戰馬「大學生」，在港兩捷俱由董明朗取得，人馬非常合拍。上仗跑谷草一哩，負於「浪漫老撾」與「赤兔猴王」而取得季軍，但本身末段締速更勝一籌，能力相若，今次3駒再碰頭，齊齊改負重磅上陣，「大學生」1228磅大大件較易應付，有力反先。

另外，韋達訓練來投馬匹成績不俗，「揚威四方」及「撼天鐵翼」先後贏馬交代，第6場「紅逸舍」早前加盟韋廐旗下，首兩仗配蔡明紹俱獲亞軍，上場換人即走樣，今次轉場兼重配蔡明紹，相信又可再顯顏色。

「練馬師王」開售賠率

1.沈集成 3.4倍

2.告東尼 4.25倍

3.黎昭昇 7.0倍

4.賀 賢 7.0倍

5.韋 達 10倍

6.伍鵬志 20倍

7.姚本輝 22倍

8.呂健威 25倍

9.大衛希斯 30倍

10.徐雨石 30倍

11.廖康銘 28倍

12.方嘉柏 35倍

13.羅富全 125倍

21.其他練馬師(葉楚航/文家良/鄭俊偉/容天鵬/蔡約翰/巫偉傑/丁冠豪/蘇偉賢) 35倍