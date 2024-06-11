部署越駿歡欣攻年尾香港盃 羅富全期盼下季反彈

今個馬季尚未結束，練馬師羅富全已把目光放在來季的香港國際賽事，期望「越駿歡欣」能為他達成這個目標。

羅富全曾勝出兩項香港國際賽事，他計劃今年12月派馬競逐2000米一級賽香港盃，並把此賽定為「越駿歡欣」的長遠目標之一。

「越駿歡欣」上仗於女皇盃跑獲第4名，此駒將於6月23日角逐三級賽精英碟。羅富全說：「『越駿歡欣』上星期在從化試閘，表現甚佳。我打算派牠角逐精英碟，馬兒仍在進步中，至少我希望是這樣。馬兒跑完這一仗後將會休息，待下季才再上陣。如果牠能繼續進步，我或可部署馬兒角逐香港盃。」

羅富全曾於2021/2022年度馬季憑90場頭馬榮膺冠軍練馬師，他今季至目前為止取得42捷，期盼來季能夠取得更佳成績。羅富全說：「我希望今季能夠再有進帳，展望下季，目前我有超過25匹新馬，如果牠們表現理想，相信我下季可重振聲威。」

另一邊廂，「加州星球」今早在泥地試閘，以第2名過終點，此駒將於6月23日出師三級賽精英盃。艾道拿說：「我很滿意馬兒的表現，牠一直保持良好狀態，這次試閘只是簡單操練。馬兒試閘後狀況良好，這很重要。」