【張基焦點】糖不甩上仗試準

今季開倉的巫偉傑，整體而言仍以谷草搏殺較為得心應手，季尾階段馬房亦銳意爭取成績，「糖不甩」減分多兼上仗試準，轉場出擊帶來變數。另外，「好好紛」勝後更勇，即使升上三班，仍有權再下一城。「金德義」增程更合腳法，始終未交代之輩，季尾更有鬥志。「囍眼光」熱身一仗後狀態大幅提升，質高馬可以補中。

第4場四班1200米，「糖不甩」於外地長期戴羊毛面箍兼擺前走，巫偉傑初接手時馬匹未到位，亦沿用此配備及跟前跑法，只是表現平平，自購馬由三班落到四班，亦要嘗試變通，剛戰跑1400米抽14檔除面箍留前鬥後，竟見馬兒肯追，效果不俗，復課後試大閘刻意留後追，反應非常凌厲，走勢甚佳，今次轉爭谷草1200米，對手一般，若因檔差令賠率變冷，可吼。

第9場三班1650米，「好好紛」上仗在四班爆冷贏馬，狀態約七成左右，今回重返三班，復課返上從化試大閘，喜見毛色轉深，狀態比上仗更弗，本身跑法有頭有尾，對手亦加磅多，反而本身負磅輕，可再下一城。

第3場四班1800米，「金德義」早期健康有不少毛病，但近期演出已穩定，狀態亦愈跑愈靚，畢竟於上手苗禮德時未用盡，今次增程跑1800米應該更合腳法，況且同場不乏快馬，步速夠快外檔也不怕，坐位望贏可以做到。

第6場四班1000米，「囍眼光」屬著名馬販揀手貨，來港前已做足工夫，上仗熱身後今回有1檔之助，復課試閘走來不浮不躁，對手實力普通，可恃質素爭勝。