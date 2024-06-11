【進階選項】亞機拉實力昇華

季尾賽事揀馬不能不屈服，無論田草、谷草或田泥，要後來居上取勝，馬匹起碼要有十多廿分在手，如剛戰「桃花開」之類。即使度馬時對一匹後上馬如何鍾愛，最後亦只好放在配腳看待，除非該組放頭馬均屬全無近績者另計。「美麗邂逅」落重飛，適逢「光年八十」出閘脫腳，單騎領放大功告成，出戰25次仍未出頭的「艾莉奧」，憑着內檔早段貼欄以一頂三，彎位回一回彈甩對手出頭。黃智弘是見習生，其坐騎多以前領為主，鍾易禮雖然畢業，但仍是經驗尚淺的騎師，前置馬在其胯下發揮相信更令人放心。

第5場快馬林立，「亞機拉」應可守在有利三四位競跑。對比「艾莉奧」當然級數較高，但跑法相若，本身由英國以至香港，均以窄場一哩最首本，不過上場於田草1600米快跟「九五赤兔」而只敗於「襌勝輝煌」，後駒再出三級賽亦僅敗，間接反映「亞機拉」實力又再昇華，賽前試泥閘掟出外欄拖住後上勝出，季尾階段狀態仍然勇銳，負磅與「智取神駒」再拉開，力足反先。

第2場沈廐「燊榮之星」絕不是一匹易贏的馬，但唯一頭馬正是谷草同程。季初曾流鼻血健康有陰影而實力亦略打折扣，不過看馬房部署仍希望替此駒爭取頭馬。近兩場配鍾易禮，前仗快放3段第4，上場改以較文靜方式，結果遇正當晚大利前置，後上取位欠順只得第3，假若當時繼續用放頭跑法，相信頭馬並非「好好紛」。今場換上布文，負磅與上次只多負2磅但鞍上人經驗卻優勝得多，即使跟住「皇仁福星」之後亦好跑，有力補中。