【三重彩地帶】排9檔都「來」勢洶洶

第4場四班1200米，「旅遊高球」季內13戰，其中盲門田草6場全敗，另同程3次排外檔都冚旗，餘下4仗跑前4名，不約而同均是同程排5檔或以內，出擊目標清晰，今次5檔機會來了！「椒椒醒」上次初跑同程9檔也敢落飛，幕後對場地性能頗有信心，一席Q腳合乎預期，巴度捨新勝的「鑽石寶寶」而就，值得信賴。「糖不甩」試閘追贏頗搶鏡，自購馬身處四班已有迴旋餘地。「東來欣賞」兩戰均負兩乘漸見進步，已整裝待發。「精妙星」兩次上名都是偏內檔位，機動跑法今次2檔幫到手。

第6場四班1000米，「運來勇士」同程12檔固然贏過，上次同一檔位被預在二疊也跑第4，能力稍高於四班對手，今次9檔搶到欄固然最好，就算二疊亦無礙發揮，潘頓唔放手，跟多一次。

「紅逸舍」上季谷草三班1200米強組入位，如今跑四班而1000米對手亦較弱，轉倉未交代有戰意。「極光彗星」上次初入三甲，自購馬減夠分可期反彈。「胡椒軍曹」前次同程2檔配黃智弘挫「運來勇士」，今次條件相若，惟歷來每季1W，位望較高。「超額認購」同程甚準已連續6仗跑前5名，對手有失隨時代之而起。■海東