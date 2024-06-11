【投注見解】囍眼光1檔現真身

跑馬地馬場設計獨特，彎急直路較短，有別於沙田馬場，很多時候排檔決定一切，畢竟排內檔可貼欄走的機會較外檔起步為高，全程慳位總比外疊蝕位跑好，如果在講求速度的短途賽更加明顯。

自5月15日起，最近3場谷草1000米竟然全由1檔馬取勝，頭馬分別為「尋寶勇士」、「綠色好威」及「佳景臨門」，牠們統統不是放頭贏，但卻據欄慳位慳氣力，入直路從後來居上奪魁。

今戰第6場四班1000米，「囍眼光」未跑先贏運，得1檔之利，有望交出與初出不同的表現。這匹希斯馬房3歲馬乃「花旗」子嗣，頗受香港練馬師及馬主喜愛的血統，主要原因是較為早熟，普遍3歲已能交出頭馬，最成功例子是「加州星球」。至於「囍眼光」年初開始投入操練，上月15日於同班同程初次亮相，由於排9檔，出閘後未能搶前，在對面直路走四五疊，轉完彎依然落後放頭馬甚遠，入直路後在大外欄狂追，維持走勢過終點得第8名，只輸3馬位，表現已可收貨。

「囍眼光」拚後在從化再試課1000米草閘，走位2 2 1，與以往試閘一樣擺前走展現應有能力，跟出賽要留後追跑法大不同。今次排1檔如無意外，可採取最佳跑法，田泰安不放手可捧多一次。

■梓忠