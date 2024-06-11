【J臣研究所】雪勇神駒落班有計

馬會上星期突然宣布即時調整練馬師合格指標，取消五班頭馬限制，呢項唔合理嘅政策已成為歷史，此外，如果無在從化設倉者，14W就夠數，徐廐雖然13W但已獲得下季牌照，現時只有丁廐有機會收警告信。不過，馬迷唔好忘記，馬會喺呢個唔合理嘅政策背後，本來目的係希望提升整體賽馬水平，防止某啲練馬師燉馬落班，只喺現在養馬量跌緊嘅情況下，某啲馬房兵力根本不可能喺四班或以上贏10場以上，取消政策係因應時勢。冇咗五班頭馬限制下，某啲練馬師肯定又會肆無忌憚將啲馬減分到一個必勝嘅水平先搏，嚟緊啲五班賽應該會大塞車，不如玩復古，直頭再開第六班賽，話唔定馬主多幾場頭馬影相仲高興，會多番人養馬呢！

夜賽先睇第7場三班1200米，「雪勇神駒」減足成季分終於落番三班，睇對上兩場已有追勢，只忌磅重而已。「寰宇豐采」成日扮嘢唔放頭，今次換黃智弘決心出擊，同場快馬唔多有權掃晒。「加州得力」季內谷草及田草1200米都近過，磅輕檔靚要吼實。

第8場三班1000米，「綠色好威」應甚穩，上次初出前大閘已見銳，結果置身強組鬥贏「美麗第一」，計賽績喺呢個評分仍大超。「武千帥」上場久休復出都差啲贏到，信多次。「英雄豪邁」跑谷草1000米最佳，贏唔到都一定會近。「年少多好」上仗撞正快步速，今場貼欄放出形勢唔同晒，好跑得多。