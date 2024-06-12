【耀眼精選】糖不甩有英雄感

上期賽事可能係今季冠軍練馬師之爭最關鍵嘅一個賽日，伍鵬志同呂健威都屯重兵，結果一個交白卷，一個就有1W，再次打成平手。伍鵬志嗰日認真黑仔，幾匹馬都遇到擠阻意外，直接斷送贏馬機會。「韋小寶」輸畀「合夥奔馳」，直路兩駒先互碰，繼而後駒持續壓埋內欄干擾「韋小寶」，唔係潘頓合法打茅波，邊匹先至係冠軍有古講。

筆者提供嘅「傳承者」同「飛越星空」都因意外爆冷不成反露光，「傳承者」頭1300米鞍上人鍾易禮攞足100分，可惜直路頭食完三文治後冇當機立斷，繞過「精算特殊」、「勝意」外側望空，反而移入內疊窄位，冇W都算，連P不保要扣50分。

至於「飛越星空」就更加無辜，跑到1100米左右，「凝聚美麗」內閃，令「同樣美麗」壓向「誠好運」同「智跑得」，再搞到貼欄嘅「星運少爵」失控撞欄，導致響後面嘅「飛越星空」嚴重勒避，呢一勒起碼無咗3個馬位，同時打亂潘明輝部署，響出彎前早咗移出二疊，直路焗住愈移愈出。唔係遇到意外，贏嘅應該係呢匹伍廐初出馬。

今期提供同樣冇數計、近都未近過嘅「糖不甩」，前排試泥閘跑第1，呢課認真考驗隨時喚起匹馬嘅英雄感，實戰時交出不一樣嘅演出。另外，第3場「大將」熱夠身，谷草轉彎抹角啱晒佢跑。