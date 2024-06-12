【分秒在握】6戰谷草不勝有位超唔超？

今次第5場盃賽形勢相當有趣，出馬10匹不算多，但竟然有半數以上係慣性放頭走，換言之早段互不相讓的話，隨時出現輪流鬥燒的情況。跑法較被動，但後勁超強的「超超比」，在這情況下應可佔到形勢之利，一於秤先。

沈集成在第5場共有3駒出戰，本來計牌面，「智取神駒」會係較穩健的一駒，一來用潘頓配搭加強，二來此駒跑完兩次分級賽回師二班，級數有利，但今次同場實在太多快馬，此駒排在8檔實在不易發揮，且看潘頓能否化腐朽為神奇吧。

其實莫講前置馬，就算放頭馬都有「電訊巴打」、「九五赤兔」及「黃腳鱲」係慣性搶頭，實在很想一看到底哪一駒最終會搶出，計埋一大堆前置分子，步速幾可肯定會偏快。「超超比」本身就係跑谷草起家，上季在港初出已跑谷中一哩，之後亦主攻此程，同程累積5戰3冠1亞1季，計埋1800米一戰即勝，馬匹渡江可以話例不虛發。

由於「超超比」正值4歲盛年，加上評分高兼有長力，因此進軍4歲系列賽亦無不可，但場地及對手不同下，此駒仍一再跑近已算不俗。上仗本想進軍2400米G3，但因不良於行退出，而且更停課達10日，本來有此缺點，當然會有戒心，但復課後操得正常，埋門試田草大閘末段按韁下亦躍躍欲奔，看來腳傷陰霾已一掃而空，既然今次有形勢之助，且看能否衝擊谷中第5W了。

■長風

第5場 7超超比 8亞機拉

9黃腳鱲 3智取神駒