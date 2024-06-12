【場地點樣】谷草B欄夜賽預測「好地」

跑馬地馬場今晚上演9場草地賽事，亦屬季內最後一次使用魔鬼B跑道進行競逐，頭場開跑時間為晚上6時40分。

就今晨掛牌場地預測「好地」，度地儀指數2.71。以天文台預測今日天氣，大致與昨日無異，大致多雲並會有幾陣驟雨及稍後有雷暴，當然期望下午雨勢欠奉，場地不致愈來愈差，起碼場地可以維持「好地」，但仍會延續季尾場地偏向鬆軟特色。

今次舉行季內壓軸B欄夜賽，總結今季9次B欄賽事合共79場次，雖然B欄向來被視為魔鬼跑道，極之講究檔位形勢，不過在踏入季尾階段，卻有一個特別現像，就係大外檔並非完全處於劣勢，以對上兩次於4月、5月舉行兩次谷草B欄夜賽，共摘下5W，剛舉行嘅一次，更加有3場頭馬見面，有後上亦有擺前走模式。

綜合賽績，亦可見今季B欄賽事相當平均，即使季尾場地欠理想，依然出現均勢場合，況且再就騎師表現，現役騎師全部皆在谷草B欄贏過，兩位帶頭騎師，潘頓與布文以9W成為谷草B欄王，但論出場次數，布文此間上陣42次，比起一哥上陣66次，博W可靠程度，仲係以OK哥較可靠。

單就對上一次谷草B欄夜賽，布文能克服12檔後上贏「正氣青駒」，當然有其過人之處，今次賽事，布文坐騎多為邊線分子，相對換來較佳分頭，不妨從中斟酌，當可視為今期壓軸B欄夜賽重心指標。