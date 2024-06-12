進軍皇家雅士谷 神蘇有3隻惡馬在手

蘇銘倫對上一仗英國G1頭馬，已經係前年「奮蹈厲」取勝於日蝕大賽。

即將舉行嘅皇家雅士谷，今年就吸引咗唔少法國精銳來襲，最新加入大軍嘅，將會係練馬師顧勉練一對同主馬：「靛彩薇」與「大石」，而且仲有猛人相助，一併由蘇銘倫接手出戰。

據練馬師顧勉練表示，今次2駒並未起用主理騎師黎敏滔，轉換配搭，主要係幕後欣賞蘇銘倫，認為佢嘅大賽經驗，對於馬匹出戰皇家雅士谷大場合，將會有極大幫助，其中「大石」就會响揭幕戰首項G1女皇安妮錦標出戰，而「靛彩薇」就會出戰威爾斯親王錦標。

至於飛起主任騎師，當然亦唔係太滿意兩駒近仗表現，正如「靛彩薇」早前於伊斯巴翰錦標，直路全程塞車無法望空，只輸個多身位跑第5，而「大石」上月遠征英國樂景傑錦標，起步又告失蹄，力騎追上主馬群，結果搶前走至半段力竭潰敗。

兩駒不約而同俱屬轉廐首戰，而馬主上一手尚且與名牌練馬師赫德合作兩年，立過戰功尚且宣告分手，今次已經係兩匹明星馬第二度轉馬房，首戰同告失手，換人再戰，對於今次出戰皇家雅士谷，當然抱有憧憬。

至於蘇銘倫，今屆皇家雅士谷唔單只有呢兩匹惡馬，尚有練馬師雷理雅，已經卜定其為旗下新星Darlinghurst，出戰聖詹姆士皇宮錦標。