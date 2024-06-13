【賽後報告】鑽石寶寶公平出閘 幸運旅程爆冷翻舊帳

是晚賽後報告撮要：

第2場：賽後，董明朗表示，他於接近400米處時覺得坐騎或有不妥，遂收停坐騎。「霹靂威龍」因於賽後接受治療而未能接受獸醫的全面檢查，因此將於翌晨接受獸醫檢查。

第4場：「精妙星」氣管內有很多血。小組押後宣佈覆磅完畢，以考慮「鑽石寶寶」是否獲公平出閘。小組聽取了騎師班德禮、練馬師姚本輝及司閘員施百厲的證供後，發現「鑽石寶寶」於開閘時衝前，觸碰閘門，因而失地甚多。由於小組認為有關事件是在開閘時發生，並裁定「鑽石寶寶」並未獲不公平出閘，因此宣佈此駒為出賽馬匹。「鑽石寶寶」氣管內有很多血。

第5場：被查詢有關他的「電訊巴打」騎法時，見習騎師黃智弘表示，他獲指示讓坐騎以舒適的步速領放。他說，坐騎於早段取得領先，其後他自接近1200米處起收慢坐騎以圖遵從策騎指示，導致賽事早段步速遠較標準時間為慢。見習騎師黃智弘同意小組的看法，即事後看來，他於早段沿途以過慢的步速領放屬判斷錯誤，導致「喜蓮勇感」及「智取神駒」得以於接近1000米處時雙雙發力上前，不利坐騎發揮。小組告誡見習騎師黃智弘，他在類似情況下應展現較今次更佳的判斷力。

於宣佈出賽時，周俊樂申報較策騎「超超比」出賽的造磅119磅超磅1磅上陣。於過磅時，周俊樂要求容許再額外超磅1磅，而這是賽事規例所許可的。周俊樂於賽後覆磅時為122磅，較「超超比」的配磅超磅3磅。周俊樂被罰款7,500元。

第7場：被查詢時，潘明輝表示，他是晚獲發與以往一致的指示，即讓「幸運旅程」佔取前列位置。他說，坐騎出閘迅速，早段展現快前速，能夠切入領放，而賽事步速與標準時間相若。他又說，坐騎在負輕磅下以輕鬆走勢領放，其後於直路上對催策交出反應，因此能以勁勢衝刺並取勝。練馬師羅富全確認所發出的指示，並解釋該等指示與以往一致。他又說，此駒評分於近仗有所下調，因而於今仗負最低的115磅，並且自有利檔位出閘後能以舒適步速領放，因此有利發揮。

第8場：被查詢時，潘明輝表示，他獲指示讓「綠色好威」佔取前列位置，坐騎出閘迅速，其後他於早段能夠讓坐騎佔取領放馬外側的位置。他說，坐騎自500米處起受催策，其後於直路上轉弱。他續說，他能為此所提供的唯一解釋是坐騎在較乾快的場地上或更適合發揮。練馬師姚本輝同意騎師潘明輝所提供的解釋，並且指出此駒在能夠取得遮擋下或會有更佳表現。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「綠色好威」於上仗勝出，小組認為此駒今仗的表現令人失望。

第9場：過了100米處後移至「好好紛」內側以繼續望空。賽後，艾道拿報告，他覺得坐騎於跑過1500米處轉換動作時可能被他駒踢中。賽後，獸醫報告，此駒的右前腿不良於行及一對後腿割傷。「快搏」賽後也被發現失去右後蹄的蹄鐵。