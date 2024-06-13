又一搏失換人個案 莫艾誠接手古女神爭法國橡樹

剛剛報導咗「大石」與「靛彩薇」兩匹法國同主明星馬，因為黎敏滔搏殺失手，結果幕後搵咗蘇銘倫，出戰下星期皇家雅士谷，話口未完，英國那邊廂，上場於英國一千堅尼後上跑梗頸四嘅「古女神」(Tamfana)，星期日轉戰尚蒂伊舉行嘅法國橡樹賽，就會由史賓沙換上莫艾誠。

「古女神」練馬師文令山一再強調，換人並非對於史賓沙上場表現不滿，只係將帥權還番畀莫艾誠，因為騎者早於前仗遠征多維爾三級賽得季，賽前早已接手操練，並且早有協議會由其優先策騎，而史賓沙於一千堅尼接手，只不過因為莫艾誠要為包義定嫡系坐騎「觀火」效力，史賓沙只係替工身分。

雖然如此，文令山亦承認上場受阻要轉位衝刺姍姍來遲，再次翻看賽事片段難免有啲心酸，今次回配莫艾誠兼且轉戰法國，佢都期望運氣可以重臨此駒身上。

「古女神」於英國一千堅尼，賽前被看淡成為大冷門，經此露光一役，今次出戰法國橡樹賽，已被當地搏彩公司，將之列為與藍營旗下「巧編舞步」(Dance Sequence)，與及阿加汗名下主場迎戰之Candala，3駒列為並頭大熱。