史德布克讓賽 好天朗20檔都唔怕？

史德布克讓賽(1400米一級賽)將於周六(15日)在鷹園馬場舉行，總獎金高達300萬澳元(約合1555萬港元)。高亮能廄下的參賽馬「好天朗」將自第20檔起步，但他認為這對該駒的爭標機會不會有太大影響。負頂磅上陣的「美孫女」則排在「好天朗」隔鄰的第21檔出閘。

「好天朗」抽得外檔後，受追捧程度稍為回落，熱門地位也隨即受到甘敏斯麾下的「稀有品種」挑戰。「稀有品種」曾兩度以雄馬身分角逐史德布克讓賽，在接受閹割手術後於近期復出並重拾勇態，包括上周六(8日)在鷹園以壓倒性姿態攻下一項1200米二級賽，因而獲得不少支持。

對於旗下的「好天朗」今仗排外檔起步，高亮能表示並不擔心。他在排位抽籤儀式上說︰「我不會太過顧慮檔位，而從此賽的統計數字來看，排任何檔位的參賽馬也有機會取勝。我不擔心馬兒的排檔，牠喜歡在出閘後追趕對手，也喜歡多一點競賽空間，而今次牠出閘後應會有很多空間競跑。」高亮能麾下另一參戰馬「眾力匯聚」抽到有利的第5檔，但現列為第一後備，未必能夠在18匹出賽馬名額之中取得參賽席位。

「美孫女」前仗攻下東奔一萬錦標（1200米一級賽），上仗在鷹園角逐金輝史密夫盃（1300米一級賽）時僅以短距離之差落敗，跑獲亞軍。這匹6歲雌馬今仗須負頂磅123磅上陣，並首度增程至1400米，但練馬師馬漢雅有信心馬兒能夠應付裕如。今仗的參賽馬不乏實力分子，其中白利偉麾下雌馬「最佳一刻」上仗在金輝史密夫盃際遇欠佳，今仗力求重拾佳績。此駒曾兩度勝出1400米一級賽，將自第9檔出閘，倘若所有後備馬匹均未能補上，更會內移至第7檔起步，形勢頗為理想。