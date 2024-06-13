【賽馬以外】既然望到家鄉 點都要砌盡佢

以往季尾階段，練馬師榜嘅爭冠同護級都好好睇，甚至成為馬迷嘅投注扶手棍，事關呢類馬房鬥志特別好，可以放心捧場。不過，牌照委員會肯取消五班只計兩場，兼且調低埋最低續牌標準嘅頭馬要求後，水深火熱嘅徐雨石、鄭俊偉立即上岸，自然鬆咗一口氣。最近見到啲鄭廐馬演出平平，連之前演出極準嘅「富喜來」尋晚都三甲不入，亦唔難理解嘅。既然今季都完成任務(其實米高哥今季都有30次亞軍，證明廐內馬匹搏得幾勁)，依家回下氣，人之常情，況且下游馬房兵力唔算強，提早為下季籌謀，安排廐內馬匹減分、抖暑，應該冇人覺得有問題。

至於徐雨石嚴格上就仲未上岸嘅，但馬會都決定畀咗牌先，但筆者都相信石哥會盡力贏佢第14場頭馬，同埋既然五班計數，以徐廐嘅五班兵力，要贏一場唔係太困難，仲有8次賽事，可以達標啦。反而依家情況最微妙嘅就係丁冠豪。呢位喺今年4月之前只贏4W嘅倉主，唔少人一早幫佢打定輸數，覺得佢肯定要收首封警告信，當時仲有唔少人擔心，究竟佢最終唔會以單位數字頭馬數目埋單。點知依家丁冠豪就有10場頭馬，成績固然唔好㗎喇，原本亦毫無合格嘅希望，但依家突然改例，令佢其實距離畢業仲爭4W，開始望到家鄉，係咪應該搏埋佢，定係都係等下季重整旗鼓？筆者覺得無論點，都一定要砌盡佢。

當然有人會話，依家丁廐得番23隻馬，剩低8次賽事點夠贏4場呀，不如慳番啖氣，留返下季搏，況且丁冠豪從未試過收警告信，並無畀人即時淘汰嘅危機，無必要夾硬嚟。關於呢點，筆者想講嘅係，既然一直都冇試過唔達標，點解要畀自己蒙上一次污點呢？同埋呢啲衰嘢好多時一不離二，開咗一個唔好嘅頭，萬一下季又係唔得，連續兩次收信嘅話，都咪話唔大鑊。

同埋無論點講都好，丁冠豪今季跌watt係事實，由之前贏廿幾卅場，到今季得10W，養馬量亦大幅減少，如果今季最終都係得10W埋單，咁唔通佢喺暑假會有更多支持？應該話如果冇馬再拉走，已經要還神啦。咁如果得20至23匹馬，大家又覺唔覺得丁廐可以贏夠14場上岸？應該冇人夠寫包單啩。

無疑對弱勢馬房嚟講，要贏4場真係好難，但再睇真啲，丁廐呢一刻係咪毫無子彈？又未必，似今個禮拜亦就有上場贏到「鑽石星空」冇得跑嘅「輝煌精英」再跑四班田草1200米，如果贏埋就只爭3W。而「同得威」亦應該會插班出擊，仲有「魯班精神」、「大浪圖田」呢啲新勝馬，開始識追近嘅「錢途光明」。所以筆者覺得丁廐上岸真係未絕望，或者真係有機會創造奇迹。

■山無陵