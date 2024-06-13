周六受注澳洲兩場 史德布克讓賽捧美孫女

今個周六，留意下午較早時間有澳洲鷹園馬場舉行的兩場大賽供受注，分別是下午1時57分的G1史德布克讓賽，以及下午2時30分的G2香港賽馬會全球匯合彩池昆士蘭二千二錦標。提提大家，下周三（6月19日）本地無馬跑，但周二（6月18日）起一連5日受注英國皇家雅士谷賽期，盛事不容錯過。

周六S1-1史德布克讓賽1400米草地，「美孫女」今月初出爭金輝史密夫盃跑獲亞軍，該賽同樣在鷹園馬場上演，路程則是草地1300米，睇番「美孫女」在最後300米已率先透出，僅不及追勢更凌厲的「勝願」，兩駒已齊齊甩開了馬群，表現出色。翻查上年史德布克讓賽冠軍「想一下」正於賽前贏金輝史密夫盃，可見該賽極有參考價值。而「美孫女」早前跑東奔一萬錦標1200米擊敗「勝願」勝出，反映能力，今回史德布克讓賽少了此匹對手，「美孫女」趁勇再臨，表現令人期待，「美孫女」可捧獨贏。

S1-2香港賽馬會全球匯合彩池昆士蘭二千二錦標2200米草地，查凌靄琛近3屆勝出兩次，分別是22年「共治君王」及21年「品德高尚」，今年練者派5駒決心大，主力應落在贏過兩場表列賽，包括柯布利金盃2000米的「鬧市名園」身上。此駒上仗出戰東奔盃2000米雖然只獲季軍，但末段以強勁加速力撲上，有餘未盡，增程跑2200米隨時更佳。至於東奔盃頭馬正是凌靄琛旗下另一匹「銀木」，同樣出戰昆士蘭二千二錦標，也可考慮買此兩駒Q及QP。