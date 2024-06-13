返晒嚟！羅富全挑戰沙田9連勝！

羅富全旗下「幸運旅程」剛周三谷草夜賽爆44倍大冷，炮製馬房今季最冷W。羅廐季尾攻勢復甦，練者最近於沙田賽事更連贏8期，旺勢持續，周六誓爭沙田9連勝，新馬賽矢志補中之「聖托里尼」、力爭連捷「凱旋時光」，固然是兩大爭勝棋子，而轉場出戰的「南區旺」與休後復出之「紫荊綻放」，亦切勿忽視。

雖然羅富全馬房今季整體表現下滑，隨着季尾旗下新舊兵源成功銜接，一眾質新馬頻頻數胡之餘，沉寂多時舊馬如「瑪瑙」及「幸運旅程」亦再贏馬，頭馬數字穩步回升，餘下馬季只剩8個回合，以練者務實作風，亦不會留以有待，全力以赴繼續向馬主交代。

凱旋時光力爭連捷

今季3場新馬賽全上名之「聖托里尼」，固然是搶頭胡籌碼，但論可靠程度，羅富全季尾與潘頓合作更屬信心保證，5月至今合作6次共獲4冠1季，當中第8場「凱旋時光」力爭連捷，以上仗強組賽事依然輕鬆贏馬，今仗部分對手更屬蹄下敗將，縱然孭頂磅迎戰，仍屬爭勝分子。

第2場「南區旺」來港至今尚未出頭，季初曾因腳傷延至季中階段才復出，出賽較少體力佔優，今次轉場力謀突破，雖然田戰經驗淺，上季尾曾於田草1200米快放跑獲第4名，今仗改由曾策騎入Q的鍾易禮出戰，部署絕非無的放矢。

至於第6場流完鼻血復出的「紫荊綻放」，前仗於1400米贏馬走勢養眼，一旦健康重納正軌，實力居於三班只屬過客，今仗蓄銳恃住新鮮跑短途1200米，機會不容低估。