兩場泥地賽 三班1200米今季最後機會

草泥混合賽踏入倒數，除咗明日賽事，仲有緊接下期23日賽事，跟住就到下個月6日賽事，三期混合賽，就只剩下6場泥地賽事，而明晚舉行嘅2場1200米賽事，溫馨提示，其中三班就係今季壓軸一次，想要交代就係最後機會。

其實高班泥地場合出路有限，就以今季純計三班嘅泥地1200米只得12次，單係泥地新貴「昇瀧駒」4捷，再加埋明有份跑嘅「凱旋時光」2捷，已經佔咗一半頭馬，究竟後駒係咪可以埋齋3捷，剝削埋其餘對手交代嘅機會。

當然「凱旋時光」今次加至頂班迎戰，都係一個考驗，強如「昇瀧駒」上次頂磅兼排大外檔，雙重阻力結果斷纜跑梗頸四，雖然「凱旋時光」呢次排檔着數啲，但又要面對場地受天雨影響，濕慢泥地會否影響到發揮，又係另一個不明朗因素。

若然跑濕慢泥地，上季4捷嘅泥地明星馬「年少有威」，絕對係專家，原來兩戰濕慢泥地未輸過，今次係佢加盟東廐之後首場賽事，畢竟上季連數4W加分太急，今季表現有阻力，但連敗後卻換來評分下調，幕後轉倉謀求突破，目前分數已經好着數，以大哥大對轉倉馬嘅急進作風，如今趁地淋，相信「年少有威」都會好好把握今季呢個Last Chance。