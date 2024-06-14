「沙田馬場日日賞」加推大抽獎　

「沙田馬場日日賞」周六獎品智能體脂磅

由即日起至2024年7月14日，馬迷進入沙田馬場範圍，參與沙田馬場賽馬日，即可參與「沙田馬場日日賞」。「馬會投注三合一」用戶可透過應用程式內「馬上發現」進入遊戲頁面，參與過程簡單方便。於晚上7時10分首500名按指示最快提交正確答案的參加者可獲得指定獎品一份。

「沙田馬場日日賞」豐富獎品包括：

6月15日 (星期六)：智能體脂磅

6月23日 (星期日)：港幣$300餐飲禮券

7月1日 (星期一)：「沙田馬場日日賞限定」保溫杯及輕便易攜雨傘

7月6日 (星期六)：聲波電動牙刷

大抽獎有機會贏取智能手機及其他豐富獎品

另外，「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲更特別加推「沙田馬場6月大抽獎」。只要於6月期間每個沙田賽馬日(6月2日、6月8日、6月15日及6月23日)答中「沙田馬場日日賞」問題，便可獲得一次抽獎機會(6月共4個沙田賽馬日合計最多4次抽獎機會)，有機會贏取手機一部及其他豐富獎品。

「沙田馬場6月大抽獎」獎品

大獎3份

指定韓國品牌6.8吋螢幕旗艦手機(256GB) 一部

二獎350份

香港賽馬會港幣$100餐飲禮券一張