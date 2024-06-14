【練馬師王】黃昏之戰 榜首換位？

呂健威今季贏馬61場，睇齊伍鵬志，但因亞軍數目不及對方，續居次席。今期黃昏賽，兩大華倉均安排多匹質新精銳分子列陣，計牌面當以呂廐秤先，第6場「龍之輝」上場初配潘頓即以玩敵姿態掄元，強勢再臨，篤定取得12分，只是賠率太乏味，不如轉吼其他廐侶。

何澤堯季內曾為呂健威貢獻15W，乃馬房頭號殺手，今期為「快樂老撾」、「高明力量」及「百勝威龍」效力，隨時有料到。第7場「高明力量」經過一輪減分後，今次回師曾接近的泥地1200米，騎者更超磅效力，絕非陪襯角色。

除了起用潘頓、何澤堯之外，希威森及布文同樣獲得呂廐支持，頭場初出馬「精英勇士」賽前頻頻由希威森親操，進度愈來愈好，有力先聲奪人。因頭場已叫胡，故投注呂健威的「練馬師王」時，適宜在第1場開跑前「入場」落注。至於第9場布文坐騎「手機錶霸」，至今出賽8次，全獲三甲，水準穩定，騎者夥拍135頂磅馬贏過14W，發揮有保證。

「練馬師王」開售賠率

1.呂健威 3.25倍

2.伍鵬志 7.5倍

3.姚本輝 6.0倍

4.蔡約翰 8.5倍

5.羅富全 7.5倍

6.大衛希斯 11倍

7.方嘉柏 20倍

8.鄭俊偉 20倍

9.韋 達 30倍

10.文家良 30倍

11.賀 賢 35倍

12.沈集成 40倍

13.蘇偉賢 50倍

14.告東尼 60倍

15.巫偉傑 55倍

21.其他練馬師(葉楚航/廖康銘/黎昭昇/容天鵬/丁冠豪/徐雨石) 30倍