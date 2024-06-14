【張基焦點】極速贏進步到位

湯普新來港初期未算得到太多支持，經過一段時間適應後，已開始站穩陣腳，亦獲發來季的首3個月牌照，今期他共有8匹坐騎，「極速贏」剛戰已露光，今回對手不強要留神。另外，「添開心」增程更合腳法，有權帶來意外驚喜。「博愛先鋒」轉馬房後近幾仗都跑得好，強配有意求補中。「友瑩仁」現階段成熟程度更進一步，季尾可起作用。

第5場四班1200米草地，「極速贏」3歲馬在港第2次上陣已在此程跑得好，之後安排增程跑1400米毫無表現，證明長力欠奉，其後曾因頭部受傷退出，剛戰小休復出跑回1200米冷至58倍，最終亦追至殿軍，走勢不差，復課狀態有進步，即使抽9檔但同場有快馬，步速扯快有助，本身並不搶口，仍具爭勝條件。

第9場三班1400米草地，「添開心」幕後一直覺得可以扳上一哩，只是早期年紀輕，故此才集中跑谷草短途，亦交出成績，但近仗所見落腳開始慢，上仗賽後騎師匯報要增程，故此轉場跑1400米問題不大，埋門試從化泥閘表現好，主要對手「手機錶霸」負重磅，可帶來威脅。

第10場四班1400米草地，「博愛先鋒」曾有健康問題影響演出，於上手馬房未用盡，但加盟巫偉傑後，健康穩定兼出賽頻率正常，一再於此程跑近，今次鞍上人由賀銘年變布文，配合2檔好位，可望交代。

友瑩仁有權補中

第11場三班1600米草地，「友瑩仁」3歲馬本身有質素，來港初期頗急也能贏馬，只是升上三班後要時間適應，剛戰初戴頭罩上陣已能穩定走勢，能力迫「桃花開」並不簡單，復課進度更好亦抽3檔，伍鵬志爭冠鬥志佳，有權補中。