【進階選項】金榜之星轉場夠照

馬季進入倒數階段，不少班次賽程已經是季內最後一次。今季泥地成績最佳練馬師是蔡約翰，共贏出9場頭馬，今日第8場三班1200米是壓軸戰，四班1200米則尚有7月6日，故一眾泥地好手標尾會要把握機會。擅泥地分子欲取得最後勝利，但未出頭分子同樣希望轉場作出突破。

第7場蔡廐「金榜之星」出賽6次全入前4名演出極準，之不過獨欠1場頭馬，表面上剛戰布文發揮無大失誤，結果連「紅海風帆」亦未能趕過的確有點失望。初跑泥地，首先本身1,249磅大馬夠噸位，第2點是抵港後試泥閘經常有出色走勢，包括上仗出賽前艾道拿試1課，全程紋風未動。第3點睇埋血統，父系Shooting To Win是「遙遠星空」全兄弟，後駒在港子嗣泥地性能出色，而STW本身子嗣「文明之星」在港跑泥地亦佳，加上「金榜之星」外祖父為出過不少泥地佳駟的「戰盔」，有理由相信此場地必合此駒。布文跑過一次會加深對此駒性能了解，基於以上種種有利數據，今次4檔好位起步我會追多次。

至於第8場蔡廐亦有「德心知遇」，此駒已經不用多費筆墨，已證明極擅跑泥地。上場四班重磅掟大彎一樣贏得易，與同父廐侶「魅力寶駒」一樣，季內跑泥地十分出色。經常提到，「德心知遇」是匹11月尾出世的南半球3歲馬，即使8月1日轉歲，實際牠與足4歲時間尚有一段距離，另一角度看仍然有頗多進步空間，今換上艾兆禮升班負磅驟減，更利此駒發揮凌厲後勁，有力再下一城。