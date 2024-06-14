【論戰天下】勁步派對加罩搏殺

S1-1：昆士蘭最高獎金大賽，幾匹熱門賽駒抽到較外檔位，不過近8屆有6次是雙位數字排檔勝出。「勁步派對」是應屆考菲爾德堅尼季軍，小休後5月復出跑過兩次，上場初跑右轉排18檔留到包尾，並非本身最佳跑法，加上當時場地太淋。今次加眼罩抽到好檔可跟前守好位，回配策此駒兩戰全勝殷德爾可脫穎而出。「聽教聽話」跑法主動外檔可切入守好位。「高度期待」剛戰重開勝門，以其春季曾輕取「早麗星」及「騏妙寶」賽績，初跑一級賽亦夠實力。「滿福氣」終在上場南澳古活錦標贏得出道首項一級賽冠軍，後勁凌厲雌馬，同父馬「最佳一刻」亦是1400米專家，照計增程無不可。

鬧巿名園近況大勇

S1-2：女練馬師凌靄琛以馬海戰略，「鬧巿名園」近況大勇，上場東奔盃姍姍來遲追回第3，今場快馬多有助其施展凌厲後勁。「稀世震撼」一如不少「勁震撼」子嗣大器晚成，前仗東奔盃留得太後，剛換賈傑美即以輕鬆姿態捧走總理盃，回配史卓豐亦是贏馬配搭。「搶鏡遠飛」是上屆昆士蘭橡樹大賽冠軍，上場休後復出第2仗角逐東奔盃，終點前愈追愈勁，今次加程肯定更合。「輕取勝」已正式落戶澳洲，上場斯昆盃負135磅直路受困，今大幅增程以其級數或可克服。