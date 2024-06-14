【三重彩地帶】轉倉「愛」拚才會贏

第3場五班1600米草地，韋達對來投馬頗為上心，季內5駒加盟其中3匹已勝，「喜愛善」投韋廐首兩仗均跑第2，俱不敵升上四班仍入Q的「勇冠群英」，賽績高水，上場沿途外疊敗不作據，今次增程跑1600米，部署似足剛周三轉程一擊即中的廐侶「紅逸舍」，放心揸膽。

「友誼喜悅」及「堅有利」剛戰均是首入三甲，年輕馬踏上升軌可憧憬再上。田泰安與呂健威合作不多，8次卻收穫2W1P，正處安全線之下的「獵狐者威」突然起用二哥，乃最後殺着。「領航傳祺」歷來兩次獲亞均由潘明輝操刀，人馬重逢可望提升表現。

第10場四班1400米草地，「博愛先鋒」近3仗同程用賀銘年均入前4，發揮算合格，惟仍要改用唯一贏馬功臣布文，轉倉馬急於交代，信戰意可以做膽。

「大勢至富」上次不敵超班馬「安康萬里」獲亞，賽績高水，季尾大利前置未跑先贏形勢。「哈哈大笑」連場一哩排外檔輸際遇，今次1400米排4檔，形勢截然不同。「隼閣」連續兩場谷草1200米後追入位，計血統1400米更合腳法，艾兆禮操練肉緊程度亦勝前。「馬主雄風」上場塞足半條直路而敗，復課有閘應捲土重來。■海東