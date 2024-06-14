【J臣研究所】嘉應駿馬早熟即食

剛完成星期四、五嘅墨爾本半歲拍賣會工作，加上星期六賽事，一個字「趕」，不過除非兩歲拍賣會出手，否則今年所有買馬工作已完成，而上星期馬會公布嘅抽籤結果，都尚算令人滿意，只係部分朋友僅抽得後備籤有啲不滿。筆者都同佢哋講，近年馬會大多會喺隔年將大部分後備轉成正籤，所以中後備籤只係時間上等耐少少，無損買馬興緻。有聞馬會下星期會公布關於剛中籤事宜，估計都係一如對上兩季容許中籤馬主即時買馬到港，對於不斷下跌嘅養馬量嚟講都係好事。

周六黃昏馬先睇頭場，幾隻初出馬都極有水準，當中尤以「嘉應駿馬」最出色，早前連課大閘都展現極佳速度，而且腳法已十分成熟，久未見希斯呢類早熟短途馬，可以一出掃晒。「天使之聲」大閘一樣展現非凡前速，但論早熟程度不及「嘉應駿馬」。丁廐兩隻新馬同樣來自「巨富」，以「洛河」腳法及成熟程度較優勝，馬房爭取上岸一定搏盡。已出賽馬中揀「東昇鉞」，排14檔夠快放出，應有位置。

另外，第6場三班1200米草地，「龍之輝」3歲仔愈跑愈進步，同場有能力舊馬唔多，預計能輕鬆連捷。「駿奕快車」質素當然唔差，但特別獎金已到手，感覺戰意會有啲減退。幾隻質新自購馬中，「三軍勇將」連課大閘都有前速，而且馬匹展現上佳平衡力，今場有冷味。「樂滿貫」居三班時刻超級，對上幾仗檔劣都近，今場對手唔多更要拖。