【耀眼精選】觀天下試閘乖巧

今期多場賽事都有明星馬在陣，上場大炒「鑽石星空」3個馬位嘅「輝煌精英」響第4場擺擂台，其他馬想贏要先過佢嗰關。全力衝冠嘅呂健威，派出10駒應戰，包括「龍之輝」 同「手機錶霸」呢對新星，「龍之輝」 上場改由潘頓接手，好似變咗第2匹馬，造出嘅分數雖然唔算好突出，但係姿態太輕鬆，唔知仲收埋幾多響手；「手機錶霸」上仗贏馬認真大話夾好彩，唔係「陽光勇士」中段曾受阻，直路又遲遲冇位出，冠亞軍馬名次應該互換，今次又碰頭，跑番上場水準照計可再次串Q，不過個人私心就希望「飛越星空」可以搗亂大局，有做功課嘅朋友，都會睇到呢匹馬初出幾咁唔好彩，隔咗7日再出有心盡快贏馬交代，只係今場有兩匹惡爺在陣，會唔會怯於強敵撻多鋪？

全日有成16匹初出馬登場，嚴格大部分都仲差一線，如果響季中賽事進行得如火如荼階段，呢批BB班根本不足為患，但係放響季尾，對住跑到殘晒、甚至有厭戰情緒嘅舊馬，單跑體力同新鮮感，隨時殺出一條血路。

「觀天下」試閘乖巧唔怕畀馬困，直路鞍上人一畀即響兩匹馬之間空位加速穿上，有膽色，希望此葉廐新兵好似同主「觀世界」一樣，為筆者帶嚟可觀回報。