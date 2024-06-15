【戰況R5】而家先贏 伍鵬志對唔住馬主

已有兩季多未有頭馬交出嘅「旭日昇」，季內先後8戰3度上名，反映評分已降至有利水平，與頭馬只差一線而已。昨日田草賽事受天下雨影響，早段場次利放，因此第5場有不少賽駒都採取前領戰術，因此造成比標準時間偏快步速，變相對後上馬有利，伍鵬志馬房「旭日昇」因此受惠步速形勢，率先過終點，力壓來勢洶洶的容廐「極速贏」及羅廐「天天耍樂」重開勝門，同場大熱門配見習生黃智弘的「佳運發」三甲不入。

賽後伍鵬志表示：「『旭日昇』之前幾場都展現好好追勁，但就係贏唔到，可能受制於步速唔夠。『旭日昇』需要有快步速幫手，同埋今日落咗四班，有步速，加上馬匹鍾意跑變化地，終於造就贏番場。『旭日昇』贏馬後回升三班，機會仍樂觀，未來日子會睇住天氣預報，如果預測天氣有雨都可能會安排再上陣。」不過伍鵬志仍覺得唔好意思，因為馬主李子彬支持咗自己好耐，但依家先幫佢贏到一場。

伍鵬志現時又贏番場同呂健威打成平手，練者指季內餘下日子，運氣佔重要一環，兩個馬房今季都交到好好表現，不過自己馬房對上幾個賽日經常跑第2，有多少失運。

第4場賽果：３-10-6-5

二重彩賽果：3-10(最後賠率79)