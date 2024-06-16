【賽後報告】步履如風第2次流鼻血

是日賽後報告撮要：

第1場：小組認為「心之靈」的閘廂行為難以接受。「心之靈」必須試閘及格後，才可再次出賽。

第2場：「威力飛彈」流鼻血。賽後，田泰安報告，「快馬加鞭」陣上走勢暢順，但在直路上對催策毫無反應。他認為坐騎或未能適應「黏地」的場地狀況。

第3場：賽後，希威森表示，「堅有利」能夠佔取領放馬外側的位置，但須負頂磅135磅在「軟地」的場地狀況下作賽，直路上未能以勁勢衝刺。「領航傳祺」開閘時四蹄滯立，因而失地。小組就此駒的閘廂行為發出警告。

第4場：「智開心」於起步點被另一駒踢中，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「綫路光驊」在閘內煩躁不安。其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「樂加福」過了450米處後在一段途程上，班德禮的左邊韁繩脫手。大部分途程走外疊，沒有遮擋。

第5場：賽後，見習騎師黃智弘表示，他獲指示讓「佳運發」領放。他說，坐騎儘管於早段受催策，但未能超越內側馬匹，因此他選擇讓坐騎佔取「辣得凌厲」之後有遮擋的位置。他又說，坐騎居此位置下走勢令人滿意，過了450米處後在向外移出以推進時與「旭日昇」互相觸碰，繼而於直路上對催策毫無反應。此駒的氣管內有很多血。小組認為與近仗相比，「佳運發」今仗的表現令人失望。賽後，布文報告，「非凡達」於競賽期間發出異常呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第6場：「步履如風」第2次流鼻血，此駒將被永久禁止再度參賽。

第7場：賽後，希威森報告，「大眾勝利」在受天雨影響的場地狀況下作賽，不合發揮。