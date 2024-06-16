威哥：大家只差1W 伍鵬志：近排我跑9場亞軍！

兩匹冒起中新星在今日沙田賽事取得的勝利，令呂健威在爭逐2023/24年度馬季冠軍練馬師之途上暫時反先季內長時間領先的伍鵬志，目前季內尚餘7次賽事，今季冠軍練馬師之爭亦已進入最後直路。

伍鵬志自去年11月5日便一直高踞練馬師榜的榜首，但今日呂健威憑「精英勇士」及「龍之輝」兩勝頭馬，雖然伍鵬志今日亦能憑「旭日昇」增添頭馬進賬，但現時伍鵬志卻以一場頭馬之差暫落後於呂健威。今日之前，兩人在季內均各贏得61場頭馬，而今天之戰兩人之頭馬梅花間竹，過程精彩刺激。

呂健威今日先憑「精英勇士」在頭場的新馬賽1000米打響頭炮，在練馬師榜上短暫超越了伍鵬志躍居榜首位置，但伍鵬志在不久之後的第5場第四班1200米賽事憑「旭日昇」的勝利而重登榜首，而「旭日昇」亦是自2021年11月之後再次取得勝利。

兩人你追我趕，結果呂健威在第6場的第三班1200米賽事以「龍之輝」取得今日的第2W，此駒在潘頓胯下為呂健威贏得重要的一仗，令呂健威以1場頭馬之先，暫居練馬師榜的首位。

談及冠軍之爭時呂健威說：「現時大家只有1場頭馬之差別，而季內尚有多場賽事舉行，希望在季內餘下的賽事中我能繼續多取頭馬。」

至於伍鵬志則說：「在過去10次賽事，我馬房有3場冠軍及9場亞軍，當然是未盡如人意，但幸運地今日也有頭馬進賬，我們會力拼到底，希望不會落後呂健威太遠，或者要鬥至馬季最後一日方能分出勝負。

今日為呂健威先拔頭籌的「精英勇士」，仍然只是一匹兩歲馬，但已能在新馬1000米直路賽中一出即勝。

呂健威說：「我認為牠具相當潛質，牠仍只是兩歲，而今日能在窄位上前力拼贏馬，表現出色，亦令人對其前景感到樂觀，最重要是牠在暑假期間能進一步茁壯成長。」

在另一廂，伍鵬志麾下的「旭日昇」則在田泰安胯下建功，此駒自對上一次贏馬後已多次入位，今日終能再次取得頭馬。

伍鵬志說：「『旭日昇』一直表現出色，有時牠遇慢步速而不合發揮，但亦往往能贏得獎金，今日牠降班出戰，對牠來說確較易應付。」

而潘頓則對呂健威麾下「龍之輝」今日贏馬的姿態留下深刻印象，此駒今日以6.5馬位之先大勝對手，下季有望在4歲馬經典賽事系列中亮相。

潘頓說：「大家都見到這是一次十分優異的演出，牠是匹不斷在進步中的馬，今日牠在頭兩段走得非常輕鬆，或者牠亦喜跑今日的場地。牠今仗展現出上佳的加速力，如非適合在此場地狀況下角逐，牠應不會交出如此出色的走勢。」

下次香港賽事將於6月23日星期日在沙田馬場舉行，而由6月18日星期二起至6月22日星期六，將會安排越洋轉播英國皇家雅士谷5天賽期的賽事供馬迷欣賞。