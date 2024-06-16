莫雅：我非常期待參與皇家雅士谷賽期！

今個星期英國當地上演全球盛事之一，英國皇家雅士谷賽期，歐洲當然有唔少大騎師喺當地出戰以爭取表現。有天下第一高手之稱嘅莫雅，今年皇家雅士谷賽期繼續獲多匹實力坐騎上陣。當中喺星期四舉行嘅3991米一級賽雅士谷金盃，莫雅將騎「饒舌達人」(Kyprios)，此駒貴為2022年雅士谷金盃盟主，今年捲土重來當然力求補中。

另外喺星期五(21日)舉行嘅1594米G1加冕錦標，莫雅坐騎「歌劇女聲」(Opera Singer)喺5月26日出戰愛爾蘭一千堅尼跑季軍，只係輸畀「下凡仙姬」(Fallen Angel)同「淡紫蘿拉」(A Lilac Rolla)。「下凡仙姬」已落實不會出戰加冕錦標。

莫雅接受訪問時提到，「饒舌達人」今年復出後跑咗兩場都未輸過，證明實力，今次佢再進軍雅士谷金盃，自己當然非常期待可夥拍此駒取得佳績。至於「歌劇女聲」，莫雅認為此駒去年喺法國攻下馬素爾大賽，其贏馬姿態令人印象深刻，此駒上仗以愛爾蘭一千堅尼作復出戰表現唔錯，希望屆時場地狀況良好，可以令此駒得到更大機會爭勝。

莫雅今年得到多匹實力坐騎上陣，騎者透露每年都好期待皇家雅士谷賽期，亦都係自己喜愛嘅賽期，自己對於可參與呢項盛事咁多年都覺得感到幸運。