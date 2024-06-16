千年難題 點解佢哋咁少馬騎？

根據早前牌照委員會公布的決定，兩位華將陳嘉熙及巫顯東今季出賽策騎次數及表現均受到關注，並指假如兩人在新一季未有顯著改善，有可能不會再獲發騎師牌照。然而他們是因為成績差導致坐騎減少，還是因為少坐騎導致成績差？究竟目前弱勢華將面對甚麼困境？同樣情況會否出現在洋將身上？

馬圈向來跟紅頂白，當一個騎師有成績時，自然就會多坐騎支持，但相反一個騎師表現欠奉，坐騎則會減少。以外籍騎師為例，6屆冠軍騎師潘頓經常會出馬滿額，在港多年的田泰安恃能造輕磅亦獲極多支持，名牌如布文即使最低造124磅，也獲不少實力坐騎。反觀賀銘年很多時候在一個賽日中只有三數匹坐騎。但這個情況能否套用在陳嘉熙及巫顯東身上？

陳嘉熙勝出率不俗

第6季在港策騎的陳嘉熙，今季僅出賽82次，次數還比只在季中來港客串的麥道朗少，然而陳嘉熙取得6W，頭馬百分比達6%，比梁家俊、蔡明紹、董明朗或湯普新更高。回顧陳嘉熙本季至今策騎紀錄，只要有實力馬，他亦能交出成績，代表作當然是方嘉柏馬房的「鈁糖武士」，此駒今季在陳嘉熙胯下取得2冠1亞1季，反而改用布文、何澤堯、霍宏聲等好手也未能建功。

然而作為弱勢騎師，陳嘉熙很多時候一旦搏失，便會失去帥權，例如已退役的「祥華孝寬」在上年11月於陳嘉熙胯下跑第2名，翌仗帥權便落在麥道朗手上。而方嘉柏的「銀進」及「飛騰騅」亦如是，陳嘉熙季初搏失後，再沒有機會策騎此兩駒，「銀進」最終在5月於何澤堯胯下掄元，「飛騰騅」亦在季尾取得2W，鞍上人分別是何澤堯及黃智弘，反映弱勢騎師的機會真的不夠多。

即使能夠為馬匹取勝，亦不代表能夠保住帥權，陳嘉熙去年12月為告東尼馬房的「美麗歡聲」取得來港後首勝，惟翌仗跑第3名後立即失去帥權，反觀艾道拿前仗搏失跑獲亞軍，剛戰仍擁有此駒帥權。既然贏馬、上名也不足以獲得信任，又如何爭取支持？

回顧陳嘉熙在港策騎生涯，在他獲得最多支持的2019/2020年馬季，在312場出場中取得22W，勝出率達到7%。若然陳嘉熙未來可以重新得到練馬師及馬主支持，相信他可以交出更好成績。

巫顯東陷8年低谷

至於第8年在港策騎的巫顯東情況更令人擔憂，他今季獲得比陳嘉熙更多上陣機會，在127次策騎中只取得2W，勝出率僅得2%，是眾騎師中最低。當然他的坐騎實力較陳嘉熙更差，反而他搏失後的機會卻較陳嘉熙多，例如容天鵬的「萬事有」，巫顯東在去年10月策騎此駒跑第2名，雖然翌仗失去帥權，但及後巫顯東亦3次策騎此駒，只是未有上名。而巫顯東亦與師傅沈集成不算太多交收，兩人今季未有合作，沒有前列馬房支持，要爭取成績，恐怕十分困難。

除了弱勢華將之外，並不代表外籍騎師在港發展都可以一帆風順，部分名氣不算大的洋將，要在香港馬圈站穩不是易事，亦有不少敗走。今季中才來港客串的湯普新，來頭不算大，來港初期更一直未能為坐騎建功，前景令人擔心，直到第8個賽馬日才憑黎昭昇的「魔法速遞」開齋，至今則有6場頭馬，並獲下季首3個月公司騎師牌照。究竟湯普新當初如何面對困境，他說：「我當時唯一能做的只有不斷調整，尤其來到一個全新環境策騎，又不是太熟悉各練馬師，所以便開始和他們打好關係，努力操馬並把握每個機會。現時我開始獲得愈來愈多練馬師及馬主支持，亦滿意目前的成績，希望一切可以持續向好發展，特別是下季更熟悉香港的賽馬環境下，爭取更好的成績及全季牌照。」