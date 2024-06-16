歷來12港馬征戰皇家雅士谷 最叻係成哥！

下周中香港冇馬跑，但就有一連5日嘅皇家雅士谷賽期，唔少享負盛名的大賽好似七月盃、女皇安妮錦標等等都安排在此時段舉行，大家有得睇名駒又有得考吓眼光。

講開皇家雅士谷賽期，歷年有12匹港馬曾經遠赴當地參戰，最先一匹為已故星洲巨人愛倫訓練的「勇捷神駒」，03年6月17日出戰當時仍是二級賽的皇席錦標1000米，在馬偉昌胯下跑第9名而回。至於首匹上名馬，則是岳敦的世界短途王「好望角」，04年6月19日爭逐一級賽七月盃，配上靳能排1檔最終走入一席第3名。

而歷來唯一一匹贏出皇家雅士谷賽期大賽的港馬，就係成哥沈集成至愛「小橋流水」，12年6月19日出戰已升格為G1的皇席錦標，一路追趕對手，最終在潘頓胯下勇奪桂冠，若果冇當年「小橋流水」嘅成功，相信成哥未必有現時帶領「浪漫勇士」南征北討的雄心壯志呀~

港馬參戰皇家雅士谷成績

2003年6月17日 皇席錦標G2 勇捷神駒 愛 馬偉昌 第9

2004年6月15日 女皇安妮錦標G1 祝福 岳 靳能 第7

2004年6月19日 七月盃G1 好望角 岳 靳能 第3

2009年6月20日 金禧錦標G1 蓮華生輝 姚 柏寶 第5

2010年6月19日 金禧錦標G1 時尚風采 告 都爾 第13 鳥語花香 摩 白德民 第22

2011年6月14日 皇席錦標G1 金德寶 苗 史賓沙 第3

2012年6月19日 皇席錦標G1 小橋流水 沈 潘頓 第1 時尚風采 告 都爾 第16

2015年6月16日 女皇安妮錦標G1 步步友 摩 莫雷拉 第6

2016年6月18日 鑽禧錦標G1 大運財 高 蘇銘倫 第2

2023年6月24日 女皇伊利沙伯二世禧年錦標G1 福逸 高 莫雅 第10