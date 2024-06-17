時間唔呃人 郗福年話旁觀者清上仗唔係符碌！

為期5日嘅英國皇家雅士谷賽期，聽日正式展開，首場賽事就係1600米一級賽女皇安妮錦標，今年共吸引14駒角逐，當中有唔少馬匹曾於上月中嘅同程G1樂景傑錦標碰頭，包括「旁觀者清」(Audience)、「卓倫谷」(Charyn)、「大石」(Big Rock)、「獵巫行動」(Witch Hunter)等。「旁觀者清」喺樂景傑錦標以冷門身份贏馬，唔少人覺得係符碌之作，但鞍上人郗福年就話時間唔會呃人，對於坊間睇小呢匹5歲馬，覺得非常奇怪。

根據現時海外參考賠率，上仗不敵「旁觀者清」得第2名嘅「卓倫谷」，係今屆女皇安妮錦標大熱門，次熱就係應屆杜拜草地大賽冠軍「送達駒」(Facteur Cheval)，「大石」就係第3熱門，反而「旁觀者清」仲有7.5倍成為第4熱門。剛戰為「旁觀者清」贏G1嘅騎師郗福年就話此駒明顯被人低估，唔少人覺得上仗靠好彩先贏到，但佢覺得分段時間唔會呃人，「旁觀者清」剛戰絕對係貨真價實。

另外，根據歷史，以往唔少馬匹贏完樂景傑錦標後，翌仗出戰女皇安妮錦標都可以再下一城，包括2017年「列卓斯特」（Ribchester）、2021年「海上宮殿」(Palace Pier)同埋2022年「勝千里」（Baaeed）正正贏晒呢兩場一哩一級賽頭馬。而郗福年亦認為「旁觀者清」並非一定要放頭，由於今場有馬搶放，佢都可以讓馬兒跟馬走，跑法有彈性，相信此駒可以喺女皇安妮錦標交出好成績。