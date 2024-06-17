【賽馬以外】見習生係咪一定要出外學藝？

根據馬會牌照委員會嘅最新公布，下季騎師陣容暫時無新臉孔，當然馬圈嘅嘢成日變，話唔定喺暑假或者下季初，有啲騎師願意嚟香港發展都唔奇。即使香港唔再係騎師天堂，但獎金高、福利好依然係事實，一個禮拜只跑兩日，再睇埋首季發展嘅董明朗目前都有3927萬累積獎金，純計搵錢角度，香港真係唔差嘅。

反而見習生嘅情況就比較特別，鍾易禮已經贏夠70場，升格做大師傅，黃智弘暫時亦有23W，由10磅仔變只減7磅，因此繼續維持現有陣容，就得番一位見習生可以用。不過，相信大家都有留意到，原本於南澳洲學藝嘅黃寶妮，最近因為首次簽證有效期屆滿，已返回香港，但佢就暫時未獲發牌喺香港出道，反而只獲分配喺韋達馬房繼續學習，究竟能否成為繼蔣嘉琦為另一位女見習生？真係未知之數。

睇番馬會嘅新聞稿，黃寶妮自從去南澳洲上陣兼吸取經驗後，已經參與逾600場賽事，攞到50場頭馬，加埋佢應該都有24、5歲，照計都係時候出道，因為再等嘅話，去到26歲先做10磅生，似乎真係有啲遲。而除咗黃寶妮，同期亦有另一位女將袁幸堯喺南澳洲學藝，佢嘅出賽次數同成績都唔差過黃寶妮，會唔會佢先係真命天子，比黃寶妮更早在港出道？亦係未知之數。除咗袁幸堯，現時仲有林霖、黎彥麟兩位見習學員於南澳洲學藝，但呢兩位離港日子唔算長，應該仲要啲時間磨練啩。

睇番近年幾乎所有喺香港出道嘅見習生，都喺澳洲歷練一段時間先至返嚟香港，當中大部分都係喺南澳受訓，好似潘明輝、周俊樂、鍾易禮、黃俊、黃智弘，去到依家嘅黃寶妮、袁幸堯等。但究竟係咪一定要出外有番咁上下出賽經驗，先確保可以喺香港取得成功呢？相信經過咁多年，大家都覺得未必有太直接關係。事關近年呢批見習生發展，都係因人而異，出外學法，絕不確保在港發展會一帆風順。

當然有人會話，香港賽事競爭咁激烈，如果畀啲無經驗嘅見習生一開波就喺香港上陣，會唔會太危險？同埋香港賽事牽涉龐大投注額，亦令經驗淺嘅小將面對巨大壓力，咁對小將嘅成長冇咩幫助。但筆者覺得現時最大問題係，南澳洲同香港嘅賽事水準、競爭激烈程度爭太遠，就算喺外地騎咗兩、三季，一嚟到香港都會雞手鴨腳，重新適應。

另外，筆者有時都問過啲練馬師，佢哋都覺得見習生喺初期最容易磨練騎技，吸收別人嘅優點，咁香港大部分見習學員可能17、18歲先學騎馬，然後喺香港練一、兩年，再花兩年出外學法，返到嚟都24、5歲，倒不如畀佢哋喺香港練兩年，試夠閘然後再喺香港出道，索性早啲畀佢哋認殘酷競爭環境，然後再盡力透過實戰累積更多經驗，始終有10磅減，初期騎功幼嫩都未必會冇坐騎，然後慢慢從身邊嘅高手學習，可能對佢哋更加好都未定啦。

■山無陵