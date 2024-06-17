【女皇安妮錦標】練馬師信心爆棚 卓倫谷反先旁觀者清

皇家雅士谷賽期星期二開鑼，一如傳統，1600米一級賽女皇安妮錦標成為賽期首場賽事，一眾歐洲年長一哩精英將在雅士谷的直路賽道上較量。參賽馬匹當中，以兩匹法國代表「送達駒」與「大石，以及一對在新市場受訓的英國佳駟「旁觀者清」與「卓倫谷」最受注目。

在紐百利上演的1600米一級賽樂景傑錦標，向來是女皇安妮錦標的重要前哨戰，「旁觀者清」上月在該賽中沿途領放，最終擊敗「卓倫谷」及其餘8駒而掄元。「旁觀者清」當日在跑道狀況最佳的外疊位置競跑，而「卓倫谷」則於末段沿內疊加速上前。由於雅士谷的賽道較紐百利難應付得多，「卓倫谷」今次大有機會反勝對手。

「卓倫谷」的練馬師韋利安表示︰「即使馬兒未能揚威樂景傑錦標，但牠的表現仍然十分出色。該仗的形勢不同平常，但牠很快便帶離餘駒。今仗的形勢將會截然不同，而馬兒是我的不二之選。」

由於頂級雌馬「旋進軌跡」將轉戰星期三的威爾斯親王錦標，「卓倫谷」今仗面對的挑戰有所減輕，但另一實力分子「送達駒」仍有力構成重大威脅。「送達駒」上仗於1800米杜拜草地大賽力壓一眾世界級佳駟，贏得出道以來的首項一級賽冠軍，當日僅以些微距離屈居亞軍的「匯兩川」，於本月出爭安田紀念賽，僅負於香港星級賽駒「浪漫勇士」得亞軍。

練馬師雷里雅回憶杜拜一仗時說：「『送達駒』於賽前並未受到太大重視，但牠向世界證明了自己是一匹頂尖的草地賽駒。牠每次都會傾盡全力，現在牠愈趨成熟，已準備好交出更佳表現。我們認為周二的賽事步速會如牠所願偏快，而鞍上人紀仁安也信心十足。」

同日上演的1600米一級賽聖詹姆士皇宮錦標，以右轉方向競逐，對參賽馬來說是另一種挑戰。從數據上看，若能先於英國二千堅尼取得佳績，在此賽往往有較大的勝算，而愛爾蘭二千堅尼也有相似的指標作用。

由艾柏賓訓練的「名演說」及「緋色威獅」在英國二千堅尼中包辦冠、亞軍，而「緋色威獅」其後攻下愛爾蘭二千堅尼。「緋色威獅」的練馬師向禮倫說：「我真的很喜歡『緋色威獅』，牠是我訓練過最優秀的賽駒。今仗牠要面對重大挑戰，力爭反勝在新市場擊敗牠的『名演說』，但我肯定馬兒的實力有餘未盡。」