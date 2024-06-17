【論戰天下】女皇安妮錦標 送達駒一不離二

英國皇家雅士谷賽期首日上演3項G1，亦是5日賽事總獎金最高，法國一對代表挑戰女皇安妮錦標，「送達駒」3月揚威杜拜草地大賽，實力再度昇華，演出準繩與紀仁安合拍，可望在今個皇室賽期先拔頭籌。

大石配蘇銘倫出擊

S1-1：「送達駒」雖然去年6戰未勝，但一再於高水準賽事跑入三甲，當中包括4項一級賽，今年復出戰即在杜拜展現其威力，力挫「匯兩川」勝出草地大賽，去年有過1次雅士谷馬場經驗，5歲「列卓斯特」子嗣大勇，可步其父後塵稱霸此賽。

「大石」去年在同程輕取「送達駒」，上場乃轉倉後首戰狀態未足，今強配蘇銘倫出擊，另一強勁法國代表可睇好。「美駿」公認質高體弱，天堂錦標一役出馬少且走位欠順，論實力足夠問鼎一級賽。「卓倫谷」今季2冠1亞愈戰愈勇，與蘇兆輝合拍，同屬爭勝分子。

印象創新系出名門

S1-2：「印象創新」是2020年英聯邦盃冠軍「金帳汗國」同母半弟，加上父系為「活頓鎮」，難怪周歲價高達125萬堅尼。前仗在納雲馬場一出即勝，剛戰三級賽力拚僅敗得亞軍，型格漂亮且看其腳法可應付雅士谷末段上斜，岳伯仁在此賽成績佳可重視。

份量十足對手平平

S1-3：「份量十足」去年兩歲已在同程勝出溫莎堡錦標，雖然曾挑戰年長馬跑楠索普錦標失敗，但年尾遠征美國亦勝出育馬者盃兩歲馬草地短途錦標。踏入3歲復出即勝，以其速度的確勝過一眾英國本土馬，遇上一屆弱組皇席錦標（現為英皇查理斯三世錦標），馬昆騎慣騎熟夠合拍，足以一放而返。

蜚聲詩界收復前失

S1-4：：「蜚聲詩界」去年3戰全勝，今年復出跑法國二千堅尼，出閘後見莫雅約束留居於後，直路取位亦欠佳結果以第8名過終點。賽後岳伯仁承認戰略錯誤，今次會採取前置跑法，既然「名戰古城」中伏後再出即在英國打吡補中，另一張王牌交回水準亦不意外。

親親歷奇仄準氣量

S1-5：根據以往經驗，一跑到雅士谷大長途讓賽便要信「雙莫」組合，今場派出的「親親歷奇」是在駐法日籍練馬師手上轉過來莫威利倉，閹後今年復出即安排一場4045米跳欄賽上陣並跑入亞軍，仄準氣量後報跑這場平地賽，以其法國賽績只跑讓磅賽實力上風。

草木青青前快後勁

S1-6：韋利安馬房「草木青青」6戰全上名，去年尾在咸美頓拋離對手勝出備受注目。今年復出即在約克馬場再以前快後勁姿態輕取對手，看來這匹「戲劇泰斗」子嗣確具分級賽實力，今次跑表列賽可勝。

野狐出行脫胎換骨

S1-7：莫雅為司徒德爵士效力，「野狐出行」上月在新市場復出跑哩半，起步後已見在外欄切入搶前，結果愈放愈順大勝亞軍「猛得勝」11個馬位，3轉4歲表現完全脫胎換骨，上季在約克馬場2771米上名，今次增程問題不大。